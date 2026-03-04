Inscripciones abiertas para cursos y capacitaciones en el Centro de Formación Municipal Nro. 1

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la apertura de inscripciones para los cursos de formación Profesional Inicial y capacitaciones laborales del Centro de Formación Profesional Municipal N.º 1. La inscripción se realizará en el horario de 19:30 a 22:30, en la Escuela Marina Vilte (nivel secundario), ubicada en la esquina de Monterrico y La Ciénaga.

Este ciclo formativo representa una excelente oportunidad para quienes buscan mejorar sus competencias laborales y acceder a nuevas oportunidades profesionales.

La oferta académica incluye desde cursos de formación profesional inicial; como Cocinero; Montador Electricista Domiciliario; mientras que las capacitaciones laborales incluyen: Introducción a Corte y Confección; Electricidad; Eventos Gastronómicas; introducción a Cocina regional y Administración de Redes Sociales y Marketing Online.

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar, sin excepción: Fotocopia DNI, CUIL; Certificado de buena salud o Carnet sanitario; Titulo primario o secundario autenticado y Partida de nacimiento actualizada.