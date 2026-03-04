Interior. Trabajo articulado entre Hacienda y el municipio de El Carmen

Se concretó una reunión entre el ministro de Hacienda y Finanzas y el intentendente carmense para continuar avanzando en una agenda común.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, se reunió con el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, en las instalaciones de la cartera.

Tras el encuentro, el jefe comunal expresó: “abordamos varios aspectos que hacen al funcionamiento de nuestra ciudad. Particularmente, con el comienzo del periodo escolar, nos preocupaba la asistencia de los niños que viven en zonas rurales. En este sentido, gracias al vínculo generado entre el Ministerio y el Municipio, se pudo dar solución al tema para que los alumnos accedan con normalidad a los establecimientos, teniendo en cuenta el transporte y el mejoramiento en infraestructura”.

En cuanto a las mejoras edilicias en las instituciones educativas, el intendente hizo mención a la realización de tareas de desmalezamiento, mantenimiento del sistema de baños, limpieza de tanques de agua y otras labores propias del inicio de un ciclo lectivo.

Por último, el González se refirió a una reunión mantenida con todos los directivos de la zona. “Previamente, pudimos dialogar con las nueve escuelas primarias que tenemos y también con los establecimientos secundarios, a fin de asegurar el acceso a la educación”, indicó.

De esta manera, el Ministerio de Hacienda y Finanzas continúa trabajando de manera articulada, con planificación, compromiso e inversión, para seguir mejorando la calidad de vida de los jujeños.