Interoperabilidad tecnológica. Convenio de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial

El acuerdo rubricado se inscribe en el Plan de Modernización de la Administración Pública Provincial.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización y la Suprema Corte de Justicia suscribieron un Convenio Marco de Cooperación, con el objetivo de complementar herramientas tecnológicas en la gestión administrativa. Esta alianza inicialmente busca dar acceso al Poder Judicial al sistema de expedientes electrónicos para la gestión presupuestaria y la rendición de cuentas.

La firma del acuerdo fue encabezada por la ministra Isolda Calsina y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Francisco Otaola, en presencia de todo el cuerpo de Vocales del Alto Tribunal, quienes destacaron la importancia de avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de ambos poderes, elevando la calidad y eficiencia del Estado provincial.

En este marco, la ministra Isolda Calsina expresó: “Nuestros equipos técnicos van a trabajar para que el sistema del Poder Judicial y el sistema GDE del Poder Ejecutivo puedan interoperar e intercambiar datos”. “Queremos ser más eficientes para la gente”, resaltó.

Este convenio se inscribe en el Plan de Modernización de la Administración Pública Provincial, labor encomendada por el Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, que busca consolidar un Estado ágil, transparente y centrado en el ciudadano.