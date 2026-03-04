Recursos Hídricos. Estudiantes de nivel inicial en Perico se convierten en pequeños observadores meteorológicos

Los jardines de infantes se integrarán al Proyecto Matteo impulsado por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos junto con el Ministerio de Educación.

En un innovador cruce entre educación temprana y ciencia aplicada, los jardines de infantes de la localidad de Perico se integrarán al Proyecto Matteo. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) en colaboración con el Ministerio de Educación, permitirá que niños y niñas realicen mediciones climáticas reales utilizando tecnología especializada.

El programa busca que los alumnos de nivel inicial y primario registren variables críticas como precipitaciones, humedad, temperatura, presión atmosférica y velocidad del viento. Para ello, se emplearán estaciones automáticas y pluviómetros, transformando el aula en un laboratorio de observación activa.

El objetivo central de la DPRH es ambicioso: expandir la red de monitoreo hidrometeorológico de la provincia, pasando de las 16 estaciones actuales a un total de 400 puntos de medición. La participación escolar es la pieza clave para lograr esta capilaridad de datos.

Edgardo Sosa, en representación de Recursos Hídricos, destacó la relevancia técnica del proyecto: “Para Recursos Hídricos, esto será de gran utilidad para mejorar el diseño de obras y entender el comportamiento climático actual. Estamos estudiando el cambio climático y cómo se intensifican las lluvias en la región”.

La puesta en marcha en Perico se consolidó con la donación de cuatro pluviómetros por parte del municipio local. Estos instrumentos fueron entregados en un acto que contó con autoridades de los Jardines de Infantes Nucleados (JIN) N° 5, 30 y 44, además de la Escuela N° 236, 449, y 405.

Se prevé que, en un plazo de seis meses, las instituciones educativas no solo operen los equipos, sino que estén capacitadas para fabricar sus propios instrumentos. Esto permitirá que los estudiantes lleven la medición a sus hogares, fomentando una cultura científica familiar y comparando resultados en el aula.

El Proyecto Matteo nació en el Instituto Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, Córdoba, en memoria del estudiante Matteo Ravagli Cáceres. Bajo la coordinación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jujuy se posiciona como la segunda provincia del país en adherir formalmente a esta red.

Con esta alianza, Jujuy no solo apuesta por la formación de futuros científicos, sino que fortalece su capacidad de respuesta ante los desafíos climáticos del siglo XXI.