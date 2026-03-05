Acción en territorio. Promoción y prevención en Palpalá en el marco del «Carnaval sin Violencias»

Durante la jornada, brindaron información sobre los tipos de violencias y los servicios de asistencia y contención en Jujuy.

A través de la campaña “Carnaval sin Violencias”, una iniciativa que busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los eventos populares en un entorno de cuidado y convivencia, se realizó prevención de la violencia de género en Palpalá.

Durante la jornada se brindó información sobre los servicios de atención provinciales antes situaciones de violencias de género y los tipos y modalidades que existen de violencias.

Acompañar celebraciones de gran concurrencia como los corsos resulta ser fundamental para visibilizar que la violencia no forma parte del carnaval y que el disfrute debe darse en un marco de respeto, igualdad y libertad.

El «Carnaval sin Violencias» es una campaña provincial a la que adhieren comparsas, agrupaciones, fortines y también Áreas Municipales de Género, encargadas de socializar y difundir sus acciones en cada localidad. A través de la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios, la campaña promueve, prevención, sensibilización y acompañamiento.

Asimismo, se recordó a toda comunidad que, ante situaciones de violencia pueden comunicarse al 0800 888 4363, línea gratuita y confidencial disponible las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier punto de la provincia.

Esta actividad estuvo a cargo de la referente del Área de Género de la Municipalidad, Mariela Caiguara.