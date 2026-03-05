El Concejo Deliberante realizó la segunda Sesión Ordinaria

El deliberante de San Salvador de Jujuy realizó esta mañana la segunda Sesión Ordinaria del presente período legislativo, oportunidad en la cual tomaron estado parlamentario numerosos proyectos, que fueron girados a las comisiones correspondientes.

Finalizada la sesión, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, destacó: “La sesión fue fundamentalmente para que todas las iniciativas y los proyectos de los distintos concejales fueran tomando estado parlamentario, y así pasar a la comisión correspondiente. Ingresaron aproximadamente 30 proyectos y suponemos que, en la semana, ya estando ordenadas las comisiones, va a empezar el trabajo en cada una de ellas”.

Además, el edil radical remarcó: “Hubo unos cuantos proyectos sobre tablas, más que nada sobre declaraciones, por los plazos y las fechas. Siempre ocurre en las primeras sesiones de cada año, hay eventos que se van a llevar adelante en los próximos días, con lo cual no llegábamos con otra sesión, por eso se pidió tratamiento sobre tablas de las mismas”.

“Hubo ingreso por parte del bloque de la Libertad Avanza de algunos pedidos de informes -continuó Gastón Millón- que también pasaron directamente a la comisión para ser adjuntados y avanzar con eso”.

Más adelante, Millón añadió: “Hubo un pedido que se agilicen los trámites para la inscripción del BEGU, pero ya tenemos la información que la semana que viene están avanzando con eso, por lo tanto, pasó directamente a comisión para tratar el fondo del proyecto”.

Por último, Gastón Millón manifestó: “Estamos trabajando en modificaciones al Código de Faltas, hay un proyecto presentado vinculado al tema de las sanciones por no desmalezar predios privados; hay muchísimos proyectos, son como 30 en total, todos los bloques han presentado sus iniciativas y esperamos tener un año con muchísimo trabajo. Como bien dijeron varios concejales, cuando tuvieron el uso de la palabra, la idea es -más allá del debate político y de las formas- avanzar con lo que es fundamental, tratar de mejorar la vida del vecino”.

Otros temas

Entre las iniciativas aprobadas, se destacaron la Minuta de Declaración Nº 2, que declara de Interés Municipal las fiestas patronales en honor al Santo San José organizado por la Agrupación Gaucha “San José de Chijra”, que se llevará a cabo desde el 10 al 21 de marzo en nuestra ciudad.

También la Minuta Nº 4, referente a declarar de Interés Cultural el encuentro de escritoras y artistas “Diosas, Brujas y otras Yerbas Similares”, coordinada por la escritora Rosana Herrera, que se realizará en instalaciones de la Sociedad Española el próximo 13 del corriente mes.

Por otro lado, se sancionó la Ordenanza Nº 8244 que otorga la distinción de “Huésped de Honor” de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a la Sra. Silvia Barrera, Veterana de Guerra de Malvinas, que visitará nuestra ciudad para participar de actividades conmemorativas vinculadas a la causa Malvinas. Silvia Barrera prestó servicio como instrumentadora quirúrgica durante el conflicto del Atlántico Sur .

En igual sentido, se sancionó la Minuta Nº5 que declara de Interés Cultural la disertación “Mujeres en Malvinas” que estará a cargo de Silvia Barrera, que se llevará a cabo el viernes 13 de marzo, a las 19,00 horas, en el Cine Teatro Select, organizada por la Fundación Malvinas.