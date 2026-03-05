El Festival Internacional de Cine de las Alturas presenta la Selección Oficial de su 11° edición

El cine de las alturas ya tiene a sus protagonistas: se anunciaron las producciones que estarán en competencia de esta edición.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas dio a conocer la Selección Oficial de obras que integrarán la programación de su 11° edición, reafirmando su compromiso con la promoción del cine y las expresiones audiovisuales contemporáneas de la región. El evento se desarrollará del 13 al 17 de mayo en la provincia de Jujuy.

La selección de este año reúne un total de 56 producciones (incluyendo las nuevas incorporaciones) que formarán parte de las distintas instancias competitivas:

Competencia Internacional de Ficción

Competencia Internacional Documental

Competencia Cortos NOA

Competencia Work in Progress (WIP)

Competencia de Videoclips Jujeños

Con esta nueva edición, el Festival Internacional de Cine de las Alturas continúa posicionándose como una plataforma estratégica para la difusión del cine latinoamericano, promoviendo la circulación de obras, el intercambio cultural y el encuentro entre profesionales, artistas y audiencias de distintos países.

Más información sobre las películas en cinedelasalturas.com.ar