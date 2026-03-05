El Gobierno de Jujuy fortalece el acompañamiento a emprendedores y productores de Yala

El ministro de Desarrollo Económico y Producción se reunió con referentes de la zona para fortalecer el desarrollo productivo local.

En el marco de la política de presencia territorial impulsada por el Gobierno de Jujuy, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, visitó la localidad de Yala junto a su gabinete de funcionarios para mantener un encuentro de trabajo con emprendedores y productores de la zona.

La jornada se desarrolló en el Municipio de Yala y contó con la participación del intendente Santiago Tizón, con quien se abordaron distintas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo productivo local y acercar a los vecinos las herramientas que el ministerio pone a disposición del sector privado y de la economía social.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, explicó que durante el encuentro los funcionarios presentaron las principales líneas de trabajo vigentes destinadas a acompañar el crecimiento de los emprendimientos y mejorar la competitividad de los productores locales. “En ese marco, se brindó información sobre programas de capacitación y asistencia técnica, orientados a fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los emprendedores”, señaló.

Asimismo, indicó que también se expusieron las líneas de financiamiento disponibles, destinadas a impulsar inversiones productivas y facilitar el acceso a recursos que permitan ampliar o consolidar proyectos en marcha. Además, se brindó asesoramiento sobre el rol de Defensa del Consumidor, detallando las normativas vigentes y los mecanismos disponibles para garantizar prácticas comerciales transparentes y justas.

Agregó que otro de los temas abordados fue la conformación de cooperativas, una herramienta que permite a pequeños productores asociarse para fortalecer su escala de trabajo, mejorar su capacidad de comercialización y generar mayores oportunidades de desarrollo.

Por último, agradeció la invitación y la posibilidad de dialogar de manera directa con los actores del sector productivo local. En ese sentido, remarcó que este tipo de encuentros permiten conocer de primera mano las necesidades del territorio y orientar las políticas públicas hacia soluciones concretas. “Esta visita se enmarca en la estrategia del Gobierno de fortalecer la presencia en el interior de la provincia, descentralizando los servicios y garantizando que las herramientas de acompañamiento productivo lleguen a cada comunidad de Jujuy”.

A su turno, el intendente Santiago Tizón destacó la importancia de la presencia del gabinete productivo en la localidad y señaló que el objetivo del encuentro fue demostrar a los emprendedores y productores de Yala que cuentan con el respaldo tanto del municipio como del Gobierno de la Provincia para acompañar el crecimiento de sus actividades.

Acompañaron la actividad, funcionarios del Ministerio de Producción; de la Municipalidad de Yala y la diputada Patricia Ríos.