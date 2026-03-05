El Municipio invita al taller “Informar con Inclusión” sobre discapacidad y accesibilidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar del taller “Informar con Inclusión: Construyendo Narrativas de Discapacidad y Accesibilidad”, una propuesta formativa destinada a comunicadores, estudiantes vinculados con la temática y público en general interesado en promover una comunicación más accesible y respetuosa. La actividad se desarrollará el lunes 16 de marzo, de 9 a 12 horas, en el Centro Cultural Héctor Tizón, ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 1302.

El taller tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para la construcción de narrativas responsables en torno a la discapacidad, promoviendo enfoques basados en derechos, perspectiva social y accesibilidad comunicacional. Durante la jornada se abordarán conceptos clave, buenas prácticas y lineamientos actuales para informar con inclusión, favoreciendo una mirada respetuosa y libre de estigmatizaciones.

Al respecto, la coordinadora de Inclusión, Yesica Gutiérrez destacó, “desde el Municipio es importante generar estos espacios de formación y reflexión colectiva, entendiendo el rol fundamental que cumplen los medios de comunicación y quienes producen contenidos en la construcción de sentidos sociales”.

Añadió en este contexto, “la propuesta se enmarca en el Día de la Accesibilidad, que se conmemora cada 15 de marzo, y está destinada a comunicadores, estudiantes de comunicación y al público en general interesado en promover prácticas comunicacionales más inclusivas”. La participación es abierta y gratuita, con entrega de certificados a quienes asistan”.

Al brindar detalles del la actividad, Gutiérrez manifestó, “estará a cargo del equipo de la Coordinación de Inclusión, integrado por profesionales que vienen trabajando en la implementación de normativas de accesibilidad vigentes y en el desarrollo de herramientas para fortalecer una comunicación con enfoque de derechos. También participarán comunicadores y estudiantes que están dando sus primeros pasos en la construcción de contenidos inclusivos”.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHvmGBOtMRgsYd3anQHrSPAE3L5QbXIqKvgkI0ZUm-vg4N9A/viewform

Nota audiovisual: https://youtu.be/yKzdFC62_00