Prevención. «Carnaval sin Violencias»: prevención y acompañamiento en los corsos de Alto Comedero

Las celebraciones de gran asistencia como los corsos son fundamentales para acompañar y visibilizar que la violencia no forma parte del carnaval.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó a la comunidad en los corsos de Alto Comedero para promover celebraciones sin violencias.

La participación se realizó a través de la campaña «Carnaval sin Violencias», una iniciativa que busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los eventos populares en un entorno de cuidado y convivencia.

Durante la jornada, se brindó información sobre los servicios provinciales de atención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, acercando recursos y herramientas de prevención a la comunidad. En Jujuy existen 19 Centros de Atención distribuidos en toda la provincia.

En Alto Comedero, el Centro de Atención está ubicado en Avenida La Intermedia esquina La Almona, con profesionales de trabajo social, de psicología y abogacía que acompañan el proceso de mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia de genero.

La campaña «Carnaval sin Violencias» promueve entornos festivos donde respeto y el buen trato sea primordial para una celebración sin violencia por motivos de género y discriminación.

También, se recordó a la comunidad que, ante situaciones de violencia o consultas pueden comunicarse al 0800 888 4363, línea gratuita y confidencial disponible las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier punto de la provincia.

Participó de la actividad Patricia Toconas, Directora Provincial de Igualdad y Diversidad Sexual del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.