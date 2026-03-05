Prevención en el territorio. El Piquete: prevención de la violencia de género en Carnaval

El Consejo Provincial de Mujeres acompañó los corsos en el marco del «Carnaval sin Violencias» en la localidad de El Piquete.

En el marco de «Carnaval sin Violencias» se llevó a cabo en la localidad de El Piquete una jornada de difusión de los servicios y prevención de la violencia de género.

El objetivo es sensibilizar y promover las celebraciones seguras, respetuosas y libre de violencia por motivo de género, teniendo en cuenta de estos espacios de gran concurrencia, en donde el encuentro, la música y la participación activada de la comunidad.

La iniciativa busca visibilizar situaciones que muchas veces son naturalizadas en ámbitos festivos y brindar información clara sobre cómo actuar ante hechos de violencia por motivos de género.

Durante la jornada se difundieron los servicios provinciales de acompañamiento y asistencia mediante los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y la línea provincial gratuita y confidencial 0800 888 4363 que funciona todos los días del año y las 24 horas.

La actividad contó con el acompañamiento del Intendente de El Piquete, Ariel Ortiz y la referente del Área de Género, Noelia Gómez destacando el trabajo articulado y el compromiso para garantizar políticas públicas que prioricen el cuidado y la prevención.

Participaron Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación; Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y Diego Fernández del equipo Técnico.