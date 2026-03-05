Prevención y cuidado comunitario. «Cuidarnos como Comunidad»: 2° encuentro en Pampa Blanca para reflexionar sobre las violencias

Crear estos espacios permite sensibilizar y visibilizar problemáticas naturalizadas y brindar herramientas para actuar de manera responsable.

En Pampa Blanca se desarrolló el segundo encuentro prevención y reflexión sobre las violencias, actividad propuesta por la Subcomisaria de Suicidio.

La propuesta tuvo como finalidad generar un espacio de reflexión sobre los distintos tipos y situaciones de violencias, con especial atención en la violencia por motivos de género y su impacto en la vida cotidiana. A través de dinámicas participativas, la escucha activa, el reconocimiento del rol de la comunidad en la detección temprana de estas situaciones, el acompañamiento de quienes los atraviesan y la importancia del cuidado colectivo.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de construir entornos seguros, y libres de violencias, teniendo en cuenta que la prevención se requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad.

Generar estos espacios permite visibilizar problemáticas muchas veces naturalizadas y brindar herramientas para poder actuar de manera responsable y empática como estrategia de prevención y promoción de la salud mental, que reconoce a la violencia de género como un factor de riesgo que impacta directamente en el bienestar emocional y social de las personas.