Primera reunión de la Mesa de Selección para la entrega de los reconocimientos Lola Mora “Mujeres que Inspiran”

Esta mañana se llevó a cabo la primera reunión de la Mesa de Selección, órgano establecido por ordenanza, con el objetivo de avanzar en la elección de las mujeres que recibirán la estatuilla Lola Mora “Mujeres que Inspiran”.

La Mesa de Selección está integrada por el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón; concejales de los distintos bloques políticos; representantes del Consejo Vecinal, Fanny Cachagua y Gabriela Vera; y en representación del Ejecutivo Municipal, la Directora General de Turismo, Gabriela Canoniero.

Durante el encuentro se evaluaron las diferentes candidaturas propuestas y se acordó que en esta edición serán doce los reconocimientos que se entregarán a mujeres de diversos ámbitos de la sociedad jujeña, cuya trayectoria y accionar generan un impacto positivo en la vida de la ciudad.

La distinción busca reconocer a mujeres que, desde el compromiso, la solidaridad y el trabajo comunitario, vecinal, cultural o deportivo, contribuyen al bienestar colectivo y a la construcción de una ciudad participativa e inclusiva.

En ese marco, la concejal Blanca Ontiveros destacó la importancia del encuentro y señaló: “Este reconocimiento pone en valor a mujeres que, con su trabajo y compromiso cotidiano, generan transformaciones reales en nuestra comunidad. Desde el Concejo Deliberante queremos visibilizar y distinguir a quienes inspiran con su ejemplo”.

Asimismo, invitó a la comunidad a acompañar el acto el 25 de marzo a las 18 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

Por su parte, la Directora General de Turismo, Gabriela Canoniero, expresó: “Como lo establece la ordenanza, el Ejecutivo Municipal forma parte de esta Mesa de Selección. Fue un encuentro muy enriquecedor, donde pudimos conocer en profundidad la trayectoria de mujeres que trabajan por la ciudad y por sus vecinos. Cada una de ellas representa un ejemplo de compromiso y dedicación”.