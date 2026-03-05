Trámites. El Registro Civil amplía la atención vespertina y suma una nueva oficina para trámites de DNI y pasaporte

El Gobierno de Jujuy continúa fortaleciendo los servicios públicos registrales para potenciar el acceso y garantizar derechos.

En el marco de las políticas de modernización y fortalecimiento de los servicios públicos impulsadas por el Gobierno de Jujuy, el Registro Civil de Jujuy continúa ampliando la atención para facilitar el acceso de la ciudadanía a trámites esenciales.

Debido a la importante respuesta de los jujeños y jujeñas a la atención en horario vespertino, a las oficinas de Casa Central y San Pedro (Nueva Terminal) se suma ahora también la delegación de Calilegua, donde se podrán realizar trámites de DNI y pasaporte en el horario de 14:30 a 19:30.

Los turnos deben gestionarse a través de la página web oficial del Registro Civil de Jujuy. En el caso de menores de 14 años, deberán presentar partida de nacimiento actualizada (emitida con hasta un año de antigüedad), documento que también puede solicitarse mediante la misma plataforma digital.

Respecto a los medios de pago, los trámites pueden abonarse mediante QR, tarjetas bancarias o billeteras virtuales. Para quienes opten por efectivo, el agente registral emitirá un link de pago para abonar en Pago Fácil o Rapipago; una vez realizado el pago, se deberá regresar con el agente registral para completar el trámite.

El director del Registro Civil, Octavio Rivas, destacó que “la decisión del Gobierno de la Provincia es seguir ampliando derechos y servicios para los jujeños y jujeñas, acercando el Estado con más presencia territorial, horarios accesibles y herramientas digitales que simplifiquen los trámites para la comunidad”.