Turismo. El enduro suma estructura institucional y apunta a convertirse en producto turístico en Jujuy

La Asociación Jujeña de Enduro y Rescate fue presentada oficialmente y anunció que trabajará en los ejes deportivo, social y civil.

Se presentó oficialmente la Asociación Jujeña de Enduro y Rescate (AJER). El encuentro, realizado en la sede de CAJA, marca un antes y un después para el deporte motor en la provincia: ahora el enduro no es solo competencia, sino un plan estratégico para atraer visitantes.

El acto contó con la presencia de la Directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, y el presidente de la comisión directiva, Juan Zorrilla, quien presentó los lineamientos de trabajo para 2026. El plan incluye la organización de competencias, travesías solidarias hacia comunidades rurales y un gran evento de cierre de temporada.

La creación de esta asociación permitirá que Jujuy se posicione con fuerza en el mapa del turismo de aventura. Al contar con una entidad que organice y fiscalice los eventos, la provincia ofrece mayor seguridad y profesionalismo a los pilotos que llegan de todo el país.

En este sentido, Sofía Van Balen Blanken destacó que el enduro es una herramienta clave para mostrar nuestros paisajes: «El enduro ya moviliza a mucha gente en Jujuy. Con AJER, tenemos la base institucional para que esta actividad crezca de forma ordenada y se convierta en un producto turístico que atraiga gente a cada rincón de la provincia», explicó la funcionaria.

La AJER estructurará su actividad en tres ejes. El deportivo contempla la organización y fiscalización de competencias de enduro, motocross y disciplinas afines. El social prevé travesías solidarias con llegada a zonas alejadas. El eje civil, en tanto, habilita a la entidad a colaborar en tareas de rescate en terrenos de difícil acceso, en coordinación con organismos del Estado.

La asociación confirmó que durante el año se desarrollarán actividades en distintos puntos del territorio provincial, aunque las fechas de las primeras competencias aún no fueron anunciadas.