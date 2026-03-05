Noticias de Jujuy

Venta de vehículos . El Ministerio de Hacienda convoca a participar de la nueva Subasta Pública Electrónica

Jujuy
Algunas de las unidades disponibles bajo el Sistema de Subastas Electrónicas.

El Gobierno de Jujuy sigue avanzando con un innovador sistema de subastas virtuales, con el fin de modernizar la gestión y generar recursos.

Bajo la modalidad de Subasta Pública Electrónica, el Ministerio de Hacienda y Finanzas convoca a que se proceda a la venta de vehículos en desuso, provenientes del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). Para acceder al edicto, es posible hacer click aquí

– Fecha: 09 de marzo de 2026 a 18 de marzo de 2026

– Hora: desde 10 a.m. del 09/03 a 10 a.m. del 18/03

– Web: subastas.jujuy.gob.ar

En cuanto a su implementación, el Gobierno de Jujuy, a través de Hacienda, continúa trabajando con este innovador sistema de subastas a fin de modernizar la gestión y generar recursos.

En tal sentido, el procedimiento es utilizado para la venta, liquidación o remate de bienes en desuso que se encuentran en posesión de distintos organismos del Estado Provincial. El objetivo es transformar y liquidar esos bienes -chatarras, vehículos como patrulleros, ambulancias y todo bien que se encuentre fuera de circulación-, para obtener fondos que permitan adquirir nuevos elementos y destinarlos al funcionamiento general y eficiente de las reparticiones estatales.

También podría interesarte
Jujuy

El municipio y el Colegio de Arquitectos lanzan concurso regional para la puesta en…

Jujuy

El Municipio invita al taller “Informar con Inclusión” sobre discapacidad y…

Jujuy

Caminata guiada “Mujeres para Mujeres” en el Parque Botánico por el Día Internacional…

Jujuy

El Concejo Deliberante realizó la segunda Sesión Ordinaria

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.