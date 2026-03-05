Venta de vehículos . El Ministerio de Hacienda convoca a participar de la nueva Subasta Pública Electrónica

El Gobierno de Jujuy sigue avanzando con un innovador sistema de subastas virtuales, con el fin de modernizar la gestión y generar recursos.

Bajo la modalidad de Subasta Pública Electrónica, el Ministerio de Hacienda y Finanzas convoca a que se proceda a la venta de vehículos en desuso, provenientes del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). Para acceder al edicto, es posible hacer click aquí

– Fecha: 09 de marzo de 2026 a 18 de marzo de 2026

– Hora: desde 10 a.m. del 09/03 a 10 a.m. del 18/03

– Web: subastas.jujuy.gob.ar

En cuanto a su implementación, el Gobierno de Jujuy, a través de Hacienda, continúa trabajando con este innovador sistema de subastas a fin de modernizar la gestión y generar recursos.

En tal sentido, el procedimiento es utilizado para la venta, liquidación o remate de bienes en desuso que se encuentran en posesión de distintos organismos del Estado Provincial. El objetivo es transformar y liquidar esos bienes -chatarras, vehículos como patrulleros, ambulancias y todo bien que se encuentre fuera de circulación-, para obtener fondos que permitan adquirir nuevos elementos y destinarlos al funcionamiento general y eficiente de las reparticiones estatales.