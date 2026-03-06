Cooperación internacional en salud. Manzur participó del encuentro de ministros provinciales con la OPS

El encuentro federal abordó prioridades sanitarias, acceso a tecnologías, fortalecimiento de la atención primaria de la salud y la profundización de la cooperación técnica.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, participó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del encuentro junto a los titulares de las carteras sanitarias de 16 jurisdicciones del país y a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual estuvo encabezado por el director del organismo, Jarbas Barbosa, junto a la representante de la OPS en Argentina, Eva Jané Llopis.

La agenda de trabajo se organizó en torno a tres ejes centrales: prioridades sanitarias de las provincias, gobernanza de los sistemas de salud y acceso a tecnologías sanitarias, aspectos clave para continuar fortaleciendo las estrategias articuladas entre el organismo y las provincias orientada a mejorar la accesibilidad.

En ese marco, se priorizaron temas estratégicos como el fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud (APS), la ampliación de coberturas de vacunación, el desarrollo de telemedicina y el acceso a medicamentos de alto costo, entre ellos tratamientos oncológicos y para VIH.

Durante el encuentro también se abordaron iniciativas regionales vinculadas a la eliminación de enfermedades, como la transmisión vertical de VIH, sífilis, hepatitis y Chagas, así como avances hacia la eliminación del cáncer cervicouterino y el fortalecimiento de estrategias para el control de la tuberculosis.

Asimismo, se presentaron herramientas para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles, entre ellas la iniciativa HEARTS, orientada a fortalecer la detección y el control de la hipertensión arterial, junto con estrategias para fortalecer la salud mental desde el primer nivel de atención, ampliar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias mediante los Fondos Rotatorios de la OPS y avanzar en salud digital con sistemas de información integrados.