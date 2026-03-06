Noticias de Jujuy

El Municipio invita al taller “Mirando Nuestros Vínculos” del Departamento de Salud Mental

Jujuy

El Departamento de Salud Mental, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, invita a la comunidad a participar del primer taller gratuito “Mirando Nuestros Vínculos”, el día miércoles 18 de marzo. Se trata de una actividad dirigida a todo el público que busca fomentar la reflexión y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, ubicado en Calle Belgrano N° 969 – del centro de la ciudad en el horario de 14 a 16. En este marco, los encuentros se desarrollarán el tercer miércoles de cada mes a partir de la fecha mencionada hasta el mes de diciembre.    

Para más información o consultas, los interesados pueden dirigirse a la sede del Departamento de Salud Mental, ubicada en Calle Jorge Newbery N° 996, esquina Dorrego, en el horario de 8 a 13 hs., o comunicarse al teléfono 3885-937187.

