El vicegobernador recibió a representantes del BRIPAEM y a inversores interesados en proyectos energéticos para la provincia

El vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, mantuvo una audiencia en Presidencia con representantes del BRIPAEM (Bloque Regional de Intendentes, Alcaldes y Empresarios del Mercosur) y con integrantes de un grupo inversor internacional interesado en desarrollar proyectos energéticos en la provincia.

Del encuentro participaron el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, el secretario general del Bloque Mercosur, Ramón Ortellado, y la doctora María Pardo, representante del Grupo Inversor Estoneti, empresa española que analiza realizar inversiones en Jujuy vinculadas a energías renovables.

Durante la reunión se presentó una propuesta de inversión destinada a la construcción de una planta fotovoltaica de aproximadamente 50 megavatios, con el objetivo de fortalecer el sistema energético provincial, promover el desarrollo productivo y generar nuevas oportunidades de empleo.

Tras el encuentro, la representante del grupo inversor, María Pardo, destacó la buena recepción por parte de las autoridades provinciales y el avance en las gestiones para concretar el proyecto.

En ese sentido señaló que la reunión permitió iniciar el trabajo conjunto entre los equipos técnicos para avanzar en la iniciativa: Gracias a la colaboración del gobernador y del vicegobernador pudimos tener una reunión muy positiva. Nos dieron el OK para que los equipos técnicos comiencen a trabajar y podamos hacer realidad este proyecto.

Asimismo, explicó que el emprendimiento contempla la instalación de un parque fotovoltaico de gran escala, que permitiría mejorar la disponibilidad energética para industrias y viviendas.

La idea es que haya más energía para las industrias y para las viviendas, y que al aumentar la oferta también se puedan reducir los costos. Es un beneficio colectivo para toda la sociedad.

Pardo también resaltó la predisposición de las autoridades provinciales para promover inversiones: Encontramos una predisposición al trabajo y al servicio de la provincia pocas veces vista, con una clara voluntad de que las inversiones puedan concretarse lo más rápido posible.

Por su parte, el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, explicó que el encuentro forma parte de las gestiones impulsadas desde el BRIPAEM para acercar inversiones a la provincia.

Indicó que el proyecto contempla una inversión cercana a los 50 millones de dólares para la instalación de una planta solar de 50 megavatios, que podría ubicarse en zonas estratégicas como Perico o la Zona Franca, dependiendo de los análisis técnicos que se realicen.

En ese sentido destacó que se trata de una inversión importante que aportaría energía limpia al sistema eléctrico, acompañando el crecimiento productivo de la provincia: Estamos hablando de inyectar 50 megas más al sistema energético, lo que permitirá acompañar el crecimiento industrial y productivo y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, señaló que la iniciativa se enmarca en una política de apertura a nuevas inversiones impulsada por el Gobierno provincial. Hay una clara predisposición del Gobierno de Jujuy para recibir inversiones, porque esto significa trabajo y desarrollo para la provincia.

Finalmente, explicó que tras esta reunión inicial comenzará el trabajo técnico entre la empresa inversora y organismos provinciales, con el objetivo de avanzar en acuerdos y estudios que permitan concretar el proyecto energético en el corto plazo.