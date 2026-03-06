Estado en territorio . Impulsan Mesa Interinstitucional para el abordaje de la niñez y la adolescencia en barrio Cuyaya

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó adelante una Mesa Barrial Interinstitucional e Interministerial orientada a fortalecer el abordaje territorial y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el barrio Cuyaya.

La iniciativa tiene como objetivo consolidar un trabajo articulado entre organismos del Estado, promoviendo la coordinación de recursos, dispositivos y estrategias para la prevención, el acompañamiento y la intervención ante distintas situaciones que afectan a la niñez y adolescencia en diferentes sectores de la capital jujeña.

La primera reunión de trabajo se llevó a cabo en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) del barrio Cuyaya, con la participación de la directora de Niñez y Adolescencia, Mariela Gloss; los equipos profesionales de las OPD de los barrios Cuyaya y Coronel Arias, junto a referentes de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ciudad de Nieva, Huaico, Cerro Las Rosas, Santa Rosa, Cuyaya, San Cayetano, Mariano Moreno, Castañeda, General Arias y Luján.

Durante el encuentro también participaron representantes del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Salud Mental; del Ministerio de Educación, mediante el dispositivo territorial DAI; y del Ministerio Público de la Acusación, integrando la mirada desde los diferentes sectores con el objetivo de fortalecer el trabajo interinstitucional y consolidar respuestas integrales en el territorio.