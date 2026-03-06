Inmuebles y Modernización avanzan en la implementación de un turnero digital

La incorporación del sistema digital busca mejorar la planificación de la atención diaria, optimizar los tiempos de respuesta y organizar las tareas internas.

La Dirección Provincial de Inmuebles concretó una reunión con el equipo del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un turnero digital, destinado a mejorar la atención tanto de profesionales como de la comunidad en general.

Durante el encuentro se explicaron los procedimientos, se intercambiaron propuestas y se comenzó a estructurar una plataforma que permitirá ordenar y optimizar el sistema de turnos, brindando una atención más rápida y organizada a quienes realizan consultas y gestiones ante nuestro organismo.

La incorporación de este sistema digital busca mejorar la planificación de la atención diaria, optimizar los tiempos de respuesta y organizar las tareas internas de la repartición, evitando interrupciones en las distintas áreas de trabajo y garantizando un servicio más ordenado.

La subdirectora de Inmuebles, Claudia Corbalán, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, señalando que forma parte de un proceso de digitalización y mejora continua de los servicios, orientado a fortalecer la gestión pública mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten los trámites y optimicen la atención a los ciudadanos.