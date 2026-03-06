La Legislatura declaró de interés la jornada Corre Caminata Corazón Mujer

En el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura de Jujuy se realizó la entrega de una declaración de interés legislativo a la jornada social Corre Caminata Corazón Mujer, organizada por la filial Jujuy de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). La actividad se desarrollará el domingo 8 de marzo en el Parque Lineal Xibi Xibi, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover la concientización y la prevención de enfermedades cardiovasculares en la mujer.

La distinción fue entregada por los diputados Omar Gutiérrez y María Teresa Agostini, quienes recibieron a los profesionales de la salud que impulsan la iniciativa: la Dra. Mónica Rocío Cuevas, la Dra. Gabriela Zeballos y el Dr. Ibáñez, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología filial Jujuy.

En ese marco, el diputado Omar Gutiérrez destacó la importancia de abordar la salud cardiovascular en el contexto del Día Internacional de la Mujer. El día domingo, ocho de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, y no es solamente un día para homenajearlas o para visibilizar la lucha de derechos, sino también para poder ayudarles a cuidar su salud, afirmó.

En ese sentido, subrayó la relevancia de la prevención al señalar que según las estadísticas de los últimos tiempos, una de cada tres mujeres muere por problemas cardiovasculares, y trabajar en la prevención nos parece sumamente importante, y desde la Legislatura, por supuesto, damos todo el apoyo.

Asimismo, remarcó que este tipo de reconocimientos contribuyen a visibilizar la problemática: También es el puntapié para que se puedan consolidar estas actividades y poner en relieve la importancia que tiene el cuidado y la prevención de los eventos cardiovasculares en la mujer.

Por su parte, la diputada María Teresa Agostini sostuvo que es necesario ampliar la difusión sobre este tipo de enfermedades en la población femenina. Así como se le da tanta difusión a la prevención del cáncer de mama, qué importante que es también resaltar y poner en relieve este tema de la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, expresó.

Agregó: Si una de cada tres mujeres vamos a tener este problema, hay que darle la importancia que merece, y este es el puntapié inicial, más que nada en el Día Internacional de la Mujer.

En tanto, la Dra. Mónica Rocío Cuevas, referente del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, explicó: Este año me tocó ser referente del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Asimismo, indicó que la actividad tiene como propósito fortalecer la prevención cardiovascular en la población femenina: Esta declaración buscaba la concientización del día de la prevención cardiovascular en la mujer, y es algo muy importante que se logró gracias a mis compañeros también, indicó.

En relación con la jornada prevista para el domingo, precisó: El evento es en el Parque Lineal, el domingo 8 de marzo, y a partir de las 7 y media hasta las 12 y media.

Además, invitó a la comunidad a participar de las distintas propuestas programadas: Están invitados todos, y aquellos que no vayan a participar en la carrera, también hay actividades para los que nos quedamos ahí, en el parque, en el anfiteatro Las Lavanderas. Se va a hacer clases de zumba, va a haber cápsulas de educación y prevención, así que están invitados todos, comentó.

Por último, la profesional también valoró el reconocimiento institucional: Agradecemos a los que nos abrieron las puertas y que se haya podido lograr esto, remarcó.