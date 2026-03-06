La Municipalidad extendió la campaña solidaria de útiles escolares

La campaña solidaria educativa impulsada por la Dirección de Economía Circular de la Municipalidad, que se desarrolló durante cuatro jornadas y tuvo una importante respuesta de la comunidad jujeña, será extendida durante el fin de semana debido al creciente pedido de establecimientos educativos de la provincia.

Las nuevas jornadas de recepción de donaciones se realizarán el sábado y domingo, de 9 a 12 horas, en el anfiteatro Las Lavanderas del Xibi Xibi, y el martes en el multiespacio del barrio Mariano Moreno, en el mismo horario.

El director de Economía Circular, Marcelo Molina, destacó el éxito de la iniciativa. “La campaña salió muy bien, con mucha concurrencia de la gente”, señaló, y agregó que también se recibieron numerosos pedidos de escuelas con alumnos que necesitan útiles básicos como lápices, cuadernos y mochilas.

Asimismo, informó que los elementos recolectados ya están siendo organizados para su distribución. “Cada mochila recibida fue equipada con kits que incluyen carpetas, lápices, marcadores, sacapuntas y reglas, que es todo lo que hemos recibido durante estos cuatro días de campaña”, explicó.

Molina recordó que la iniciativa se desarrolló durante cuatro días consecutivos en distintos puntos de la ciudad y en diversos horarios, con el objetivo de facilitar la participación de los vecinos. “Debido al éxito obtenido y a los pedidos de las escuelas, decidimos ampliar la campaña este fin de semana”, sostuvo.

En este sentido, reiteró la invitación a la comunidad para continuar colaborando, especialmente con mochilas para varones. “Esperamos que los vecinos se acerquen a colaborar con mochilas y útiles escolares”, expresó.

El funcionario también aclaró que pueden donarse útiles en buen estado que ya no se utilicen, como reglas, escuadras, carpetas, anillos para carpetas, mochilas, lápices y marcadores, entre otros elementos.

Finalmente, adelantó que las primeras donaciones serán entregadas a la escuela N° 418 “Eva Perón” de San Pedrito, a una institución del barrio El Chingo y a la escuela “Independencia” de Cochinoca, esta última con una matrícula de 17 alumnos: 14 de nivel primario y 3 de nivel inicial.

Nota audiovisual: https://youtu.be/aez_W6VY9GM