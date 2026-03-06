La Municipalidad invita al “8M Warmi Day”, una kermés comunitaria por el Día de la Mujer

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar del “8M Warmi Day – Kermés por el Día de la Mujer Trabajadora”, una jornada abierta a todas las mujeres que combinará espacios de encuentro, cultura, salud y recreación.

El evento se realizará el lunes 9 de marzo, de 8.30 a 12.30 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en avenida Jorge Cafrune 1562, y contará con diversas propuestas pensadas para promover la participación, el intercambio y la reflexión en torno al rol de las mujeres en la comunidad.

Durante la jornada habrá sorteos, espacios de trueque, música en vivo, arte, propuestas de salud y una grati-feria, promoviendo el intercambio solidario entre vecinos y vecinas.

Además, se instalarán stands informativos y de emprendedoras, con radio abierta durante toda la jornada, generando un espacio de expresión y visibilización de las voces de las mujeres.

08:30 – Bienvenida y desayuno

– Bienvenida y desayuno 09:00 – Inauguración de stands, venta, trueque y gratiferia

– Inauguración de stands, venta, trueque y gratiferia 09:15 – Presentación de la paisana Lihen Chaile y la minipaisana Paulita Solis

– Presentación de la paisana Lihen Chaile y la minipaisana Paulita Solis 09:30 – Radio abierta durante toda la jornada

– Radio abierta durante toda la jornada 10:00 – Clase de yoga

– Clase de yoga 10:30 – Presentación de Elsa Tapia, “Alma coplera”

– Presentación de Elsa Tapia, “Alma coplera” 11:00 – Show de Fati Sosa

– Show de Fati Sosa 11:30 – Ronda final con Eugenia Mur

– Ronda final con Eugenia Mur 12:00 – Sorteos y agradecimientos

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro entre mujeres, instituciones y comunidad, fortaleciendo redes de acompañamiento y promoviendo actividades culturales y de bienestar en un ambiente participativo y comunitario.