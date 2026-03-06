Noticias de Jujuy

La Municipalidad invita al “8M Warmi Day”, una kermés comunitaria por el Día de la Mujer

Jujuy

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar del “8M Warmi Day – Kermés por el Día de la Mujer Trabajadora”, una jornada abierta a todas las mujeres que combinará espacios de encuentro, cultura, salud y recreación.

El evento se realizará el lunes 9 de marzo, de 8.30 a 12.30 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en avenida Jorge Cafrune 1562, y contará con diversas propuestas pensadas para promover la participación, el intercambio y la reflexión en torno al rol de las mujeres en la comunidad.

Durante la jornada habrá sorteos, espacios de trueque, música en vivo, arte, propuestas de salud y una grati-feria, promoviendo el intercambio solidario entre vecinos y vecinas.

Además, se instalarán stands informativos y de emprendedoras, con radio abierta durante toda la jornada, generando un espacio de expresión y visibilización de las voces de las mujeres.

  • 08:30 – Bienvenida y desayuno
  • 09:00 – Inauguración de stands, venta, trueque y gratiferia
  • 09:15 – Presentación de la paisana Lihen Chaile y la minipaisana Paulita Solis
  • 09:30 – Radio abierta durante toda la jornada
  • 10:00 – Clase de yoga
  • 10:30 – Presentación de Elsa Tapia, “Alma coplera”
  • 11:00 – Show de Fati Sosa
  • 11:30 – Ronda final con Eugenia Mur
  • 12:00 – Sorteos y agradecimientos

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro entre mujeres, instituciones y comunidad, fortaleciendo redes de acompañamiento y promoviendo actividades culturales y de bienestar en un ambiente participativo y comunitario.

