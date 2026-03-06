Nicolas Kasanzew brindó charla debate sobre Malvinas en la Legislatura

En el marco de la agenda de Historia y Cultura realizado por la Legislatura de Jujuy, participó el periodista Nicolás Kasanzew, único corresponsal argentino que cubrió la Guerra de Malvinas desde el propio teatro de operaciones.

El objetivo de esta jornada es reflexionar y profundizar sobre las circunstancias históricas, políticas y humanas por las cuales las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

El periodista, que actualmente es el director de Gesta de Malvinas del Senado de la Nación, brindó una charla sobre su experiencia en las islas. Su testimonio dio una visión reveladora sobre aspectos poco conocidos de la guerra de Malvinas.

El acto estuvo encabezado por el presidente del bloque Jujuy Crece, el diputado Santiago Jubert, acompañado por el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de la Provincia de Jujuy, Antonio Leguina y de Nicolás Kasanzew.

También participaron de la actividad los diputados y diputadas Adriano Morone, Diego Rotela, Martín Fellner, María Uriondo, Alejandro Vilca, Miriam Burgos, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez, María Alejandra Mollon, Kevin Ballesty y Mariela Ortiz. Asimismo, estuvieron presentes la ministra de Educación de la Provincia, Daniela Teseira, el secretario parlamentario de la Legislatura, Martín Luque, veteranos y representantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy.

Al hacer uso de la palabra el titular del bloque oficialista se dirigió a los presentes dejando el saludo del vicegobernador Alberto Bernis quien no pudo participar del evento por razones de agenda en cumplimiento de compromisos adquiridos previamente, señalo Jubert, agregando que al vicegobernador la habría gustado poder estar presente.

Y dijo que es importante y valioso la presencia de Kasanzew porque enorgullece, pero que también recuerda todo esto que pasamos y de los jujeños que quedaron en nuestras islas defendiendo la soberanía. Remarcó la importancia de estos eventos de los cuales hay que participar y escuchar desde los que estuvieron ahí, de cómo fue el proceso y sus vivencias.

Además que hay que poner en valor la voz de todos los que tienen el compromiso de seguir defendiendo y luchando por nuestras islas. Al respecto explicó que esa lucha se debe dar pero de otra forma con la palabra, con el transmitir y comentar que es la manera y mecanismo de luchar por nuestras islas.

En esa misma línea resaltó que es una manera de decirles a las generaciones futuras que no renunciamos a la soberanía, y que vamos a dar la pelea que tengamos que dar; por los medios que son los que hoy corresponden: la palabra y el hacer que no nos olvidemos. Y por sobre todo: el respeto de los que estuvieron ahí; y acompañar a nuestros veteranos y a su memoria.

Por su parte, Nicolás Kasanzew manifestó que los argentinos hemos sido víctimas de décadas de desmalvinización una suerte de censura para que no se conozca la verdad completa de Malvinas. Queremos remediar eso con la verdad completa con este curso de capacitación de docentes en el tema Malvinas. Este proyecto ya fue aceptado por varias provincias y por el que ya ha manifestado su interés la ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira. Y avanzó diciendo que en este curso hay diferentes variantes desde las charlas debates, seminarios, y pasando por un curso de 20 horas en el cual los institutos docentes pueden hacer sus aportes para enfocar el tema Malvinas, desde la óptica de la propia provincia. En este sentido acentuó que se está tratando que cada provincia otorgue puntaje a los docentes.

En referencia al plan de desmalvinización, Nicolás Kasanzew subrayó una expresión muy común escuchada en ese contexto: «que fuimos a invadir las islas, a lo que enfáticamente expresó que no se puede ocupar aquello que pertenece a uno», para que podamos comprender realmente la significación y la veracidad que hay en esta oración necesitamos poner en valor la verdad, fuimos a recuperar lo que es nuestro.

A su turno Carlos Gigliotti, impulsor del programa que se presenta, planteó que este proyecto es una idea de acercar a la gente a conocer la verdad sobre Malvinas desde el 2024 comenzamos con un proyecto del que participen no solo docentes, también la comunidad en general. Todos los que quieran hacerlo, y añadió que en nuestra provincia se está encarando un proyecto muy serio con la participación de docentes jujeños.

Se mostró satisfecho de saber a la luz de los resultados obtenidos hasta el momento que estamos por el buen camino.

Antonio Leguina, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, señaló que se trata de un momento de gran importancia y manifestó su alegría por poder estar presente y contar sus experiencias personales y profesionales en la Guerra de Malvinas.

Leguina sostuvo además que en cada acontecimiento, reunión o cada vez que se aborda la cuestión Malvinas vuelven a la memoria tantas vivencias. Asimismo, realizó una mención especial para recordar a los 649 que son fieles custodios de nuestras Islas, a los 15 jujeños que dejaron su vida allá.

Finalmente, expresó que los que quedamos seguimos recordando y trabajando en la malvinización a lo largo y ancho de la provincia, con todos y cada uno de los veteranos que estamos vivos.