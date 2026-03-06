Turismo . Formación técnica y enoturismo: informantes turísticos profundizaron conocimientos sobre las Rutas del Vino

La jornada permitió actualizar los conocimientos sobre uno de los productos más emblemáticos y con mayor crecimiento de la oferta local.

Con una amplia participación, se llevó a cabo este viernes el Ciclo de Formación de las Rutas del Vino, una instancia de capacitación virtual diseñada para fortalecer las capacidades de los informantes turísticos de la provincia. La jornada permitió actualizar los conocimientos técnicos sobre uno de los productos más emblemáticos y con mayor crecimiento de la oferta local, asegurando que el personal de atención cuente con herramientas precisas para asesorar al visitante.

Durante el encuentro, se presentaron las propuestas de dos establecimientos referentes del sector que forman parte del circuito enoturístico. La sesión inició con la presentación de la Bodega La Selestina, seguida por la intervención de la Bodega Don Milagro Cruz. Estas presentaciones técnicas permitieron que los participantes incorporaran información detallada sobre los procesos productivos y la identidad de los vinos de altura, elementos fundamentales para transmitir la riqueza de las experiencias sensoriales que ofrece el territorio.

Esta iniciativa de profesionalización, coordinada a través de medios virtuales, busca elevar el estándar de calidad en la atención al viajero en todos los centros de informes. Al profundizar en la oferta vitivinícola, se refuerza la capacidad de promoción del destino, posicionando a los vinos locales como un pilar de la cultura y el turismo regional. Con la conclusión de esta jornada, se consolida una estrategia de formación constante que garantiza que la información brindada al turista sea profesional, fidedigna y acorde a la excelencia de los productos jujeños.