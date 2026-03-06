Zoonosis continúa con el operativo semanal de castración y vacunación en distintos barrios

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la semana con el quirófano móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo de estas acciones es promover la tenencia responsable de mascotas, facilitar el acceso a la castración y fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 9

Quirófano móvil – 8 horas

CIC Che Guevara

Manzana 1, Lote 1

Barrio Che Guevara

Martes 10

Quirófano móvil – 8 horas

Intersección de Quintana e Iturbe

Barrio San Martín

Miércoles 11

Quirófano móvil – 8 horas

El Aguilar y Barrancas

Barrio Bicentenario

Jueves 12

Quirófano móvil – 8 horas

Moscú Nº 13

Barrio Puente Otero

Viernes 13

Vacunación y registro de mascotas

De 15 a 18 horas

León Este 873

Barrio Favaloro

Desde el área municipal recordaron a los vecinos la importancia de participar de estos operativos, que se realizan de manera gratuita y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad.