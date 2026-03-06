Noticias de Jujuy

Zoonosis continúa con el operativo semanal de castración y vacunación en distintos barrios

Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la semana con el quirófano móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo de estas acciones es promover la tenencia responsable de mascotas, facilitar el acceso a la castración y fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 9
Quirófano móvil – 8 horas
CIC Che Guevara
Manzana 1, Lote 1
Barrio Che Guevara

Martes 10
Quirófano móvil – 8 horas
Intersección de Quintana e Iturbe
Barrio San Martín

Miércoles 11
Quirófano móvil – 8 horas
El Aguilar y Barrancas
Barrio Bicentenario

Jueves 12
Quirófano móvil – 8 horas
Moscú Nº 13
Barrio Puente Otero

Viernes 13
Vacunación y registro de mascotas
De 15 a 18 horas
León Este 873
Barrio Favaloro

Desde el área municipal recordaron a los vecinos la importancia de participar de estos operativos, que se realizan de manera gratuita y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad.

