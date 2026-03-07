Noticias de Jujuy

El municipio convoca a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario y gestión de proyectos

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Programas Nacionales, invita a referentes barriales, centros vecinales, cooperativas, organizaciones sociales, fundaciones y jóvenes emprendedores a participar del Encuentro Informativo: Desarrollo Comunitario y Gestión de Proyectos 2026.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo y capacitación donde los participantes puedan aprender a diseñar y redactar proyectos, conocer herramientas de financiamiento y créditos, y adquirir conocimientos sobre aspectos legales y contables necesarios para fortalecer organizaciones y emprendimientos comunitarios.

Además, durante el encuentro se brindarán herramientas de organización, autocuidado y regulación emocional, fundamentales para el trabajo comunitario cotidiano. La iniciativa también apunta a fortalecer redes de trabajo y promover alianzas estratégicas entre los distintos actores sociales de la comunidad.

Desde el municipio destacaron que este espacio permitirá escuchar las necesidades y desafíos de cada barrio, acompañando a quienes trabajan día a día por el bienestar de sus comunidades.

El encuentro se realizará en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”, ubicada en avenida Carlos Snopek esquina Pampa Blanca, Sector B6 del barrio Alto Comedero, en dos jornadas:

  • Miércoles 18 de marzo a las 10 horas
  • Lunes 30 de marzo a las 14 horas

Las personas interesadas pueden solicitar más información comunicándose al 388 5721381.

La invitación está abierta a centros vecinales, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias y referentes barriales que deseen fortalecer sus proyectos y continuar impulsando el desarrollo comunitario en la ciudad.

