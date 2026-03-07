La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó el torneo “Jaque Mate en El Alto”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante el torneo de ajedrez “Jaque Mate en El Alto: El poder mental en cada movimiento”, una jornada que reunió a jugadores de distintas edades en el Multiespacio El Alto.

Este tipo de iniciativas impulsadas por el municipio buscan fomentar el ajedrez como herramienta de desarrollo intelectual, concentración y estrategia, además de promover espacios deportivos y recreativos para vecinos de todas las edades.

El encuentro se desarrolló con la participación de ajedrecistas en tres categorías: menores, juveniles y mayores, promoviendo el deporte ciencia y generando un espacio de encuentro, aprendizaje y competencia para la comunidad.

En la categoría mayores, el torneo se disputó bajo el sistema suizo a 5 rondas, con un tiempo de 20 minutos finish por jugador y sistema de desempate Buchholz total. Al finalizar la competencia se realizó la premiación del 1º al 3º puesto en cada categoría.

La jornada estuvo fiscalizada por la Federación Jujeña de Ajedrez, con Marcos Martínez como juez principal y la colaboración de los árbitros adjuntos Joaquín Martínez y Pablo Alarcón.

Categoría Menores

1° Lian Rodas

2° Germán Aguirre

3° Augusto Cruz

Categoría Juveniles

1° Matías Rodas

2° Ruiz Enzo Sebastián

3° Rodríguez Lisandro

Categoría Mayores

1° José Romero

2° Fernando Navia

3° Patricia Segovia

Desde la organización destacaron la participación de los competidores y el acompañamiento de las familias durante toda la jornada. Asimismo, se agradeció especialmente a Fernando Baca, director de Gobernanza Digital de la Municipalidad, por la elaboración de los premios realizados mediante impresión 3D, que fueron entregados a los ganadores del certamen.