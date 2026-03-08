Desarrollo Integral. Santa Catalina: Jornada Integral de asesoramiento y capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano

La iniciativa se orientó a acercar los programas y dispositivos del Gobierno provincial a las comunidades más alejadas, brindando asesoramiento directo, instancias de capacitación y acompañamiento institucional a las y los vecinos de la zona.

Con el propósito de fortalecer la presencia territorial del Estado y garantizar el acceso equitativo a las políticas públicas, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante una jornada de trabajo en la localidad de Santa Catalina.

En ese marco, a Coordinación de Economía Comunitaria, promovió el emprendedurismo local mediante talleres de Economía Circular y Reciclado, que despertaron un amplio interés en la comunidad. La coordinadora Silvina Díaz destacó la buena recepción de la capacitación sobre el uso de herramientas para el procesamiento de botellas plásticas, subrayando el potencial productivo y comercial de estas técnicas para el desarrollo de emprendimientos locales.

Por su parte, la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad realizó talleres de sensibilización sobre los nuevos paradigmas de la discapacidad y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Durante los encuentros se brindó información sobre requisitos, derechos y beneficios vigentes para personas con Discapacidad.

En este contexto, también se inauguró el Centro Deportivo, Social y Cultural, destinado específicamente a jóvenes y adultos con discapacidad mayores de 18 años. Este nuevo espacio se proyecta como una institución clave para promover la participación, el desarrollo personal y la integración comunitaria en Santa Catalina.

A su vez, la Coordinación de Calidad de Vida, a cargo de Eugenia Arroyo, informó que la actividad fue planificada en articulación con el Municipio de Santa Catalina, con el objetivo de acercar propuestas recreativas, deportivas y culturales a la comunidad.

Para garantizar el funcionamiento inmediato del nuevo Centro, se realizó la entrega de elementos deportivos y materiales didácticos. Según explicó la coordinadora, estos insumos permitirán dar inicio formal a las actividades y consolidar un espacio de encuentro que promueva hábitos saludables, la inclusión social y la participación cultural.

Finalmente, desde la cartera social se ratificó el compromiso de continuar realizando visitas técnicas en la localidad para acompañar el desarrollo de los emprendimientos iniciados y realizar el seguimiento de los trámites de discapacidad que se encuentran en proceso.