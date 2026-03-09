Descentralización de la atención. La Defensoría del Pueblo de Jujuy relanza su «Oficina Móvil» y estrena atención por WhatsApp

A partir de este 10 de marzo, el organismo retomará los operativos territoriales para acercar asesoramiento legal y social a los barrios. Además, se habilitó una línea de WhatsApp para potenciar sus canales de comunicación con la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo de Jujuy, Pablo La Villa, anunció el inicio del ciclo 2026 del programa “Defensoría Móvil”. La iniciativa busca descentralizar la atención del organismo, trasladando equipos profesionales directamente a los barrios y localidades del interior para facilitar el acceso a la justicia y la defensa de derechos.

El cronograma de operativos territoriales se pondrá en marcha este martes 10 de marzo, de 9:00 a 13:00 hs, en el Centro Vecinal de las 560 viviendas del barrio San Pedrito (Bárcena), ubicado en Pablo Arroyo N° 2870 de la capital jujeña.

La unidad móvil, que cuenta con equipamiento renovado para llegar a las zonas más alejadas de la provincia, brindará servicios gratuitos de:

«Queremos que las asociaciones civiles y centros vecinales se acerquen para coordinar operativos en sus zonas. Contamos con un móvil acondicionado para que nuestro equipo pueda cumplir con los compromisos tanto en capital como en el interior», destacó La Villa.

En un giro estratégico hacia la digitalización, la Defensoría lanzó su canal oficial de WhatsApp. Según reconoció el propio Defensor, la decisión responde a que el anterior (0800) no logró la respuesta esperada en la comunidad.

«El 0800 no tuvo el eco que pensamos. Hoy la gente, especialmente los adultos mayores, manejan WhatsApp con mucha naturalidad», explicó el funcionario. El nuevo canal busca simplificar el proceso para iniciar consultas sobre:

Para este año, el organismo incorporará la asistencia profesional a distancia y el plan “Móvil Web”, una plataforma que permitirá gestionar turnos y realizar el seguimiento de expedientes de forma remota, optimizando los tiempos del ciudadano.

Para consultas, reclamos o solicitud del cronograma de la Oficina Móvil, los ciudadanos pueden comunicarse a través de: