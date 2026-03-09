El intendente Julio Bravo dio inicio al período de sesiones 2026 con el acompañamiento del vicegobernador Alberto Bernis

El acto se realizó en el salón de la Sociedad Sirio Libanesa y contó con la presencia de los diputados provinciales Mario Fiad, Diego Rotela, Claudia Sánchez Cantaberta, Gisel Bravo, Luciano Angelini, María Uriondo, Ramón Neyra, Guido Luna, Luis Canedi y Emiliano Vera Robinson; además de los diputados nacionales Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.

También participaron la titular del Consejo de la Mujer, Lourdes Navarro; la ministra de Educación, Miriam Serrano; y el presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Federico Otaola, junto a autoridades comunales, policiales, familiares y público en general.

Al termino del discurso el vicegobernador resaltó la figura del intendente Julio Bravo los sampedreños tienen un buen intendente, su gestión pasa por mejorar localidad de vida de todos con el deporte, la obra pública, acciones que lleva a cabo con total transparencia, dijo Bernis. Y agregó que esto lo consigue porque hay un proyecto de gobierno, con equilibrio fiscal; y del que forman parte de un gran equipo que lleva adelante Carlos Sadir y del que formamos parte todos. Y preciso que todavía falta mucho por hacer por lo que es muy importante la continuidad del proyecto porque queremos mejorar la vida de todos, argumentó el presidente del Poder Legislativo enumerando los logros obtenidos hasta el momento por el gobierno provincial integrados también por los gobiernos municipales, grandes obras y con recursos propios, subrayó.

Puntualizó que el gobierno puede lograr esto porque tiene políticas públicas referentes a una mayor producción, cuestiones que tienen que ver con recuperar y trabajar fuertemente para que Jujuy sea una provincia potable, que genera divisas y que debemos volcar en la creación de fuentes de trabajo, que es la única manera de combatir la pobreza.

En referencia a la posibilidad de un parque industrial en San Pedro señaló que se está trabajando conjuntamente con el ministerio de la Producción en la determinación del lugar el lugar lo debe determinar la gente de San Pedro con el visto bueno de todos los actores involucrados. San Pedro tiene que tener parque industrial, eso va a generar trabajo y riqueza para la zona, remarcó Bernis.

Por su parte el jefe comunal de San Pedro, Julio Bravo se mostró agradecido por la presencia del vicegobernador Alberto Bernis y las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial y Legislativo. Y prosiguió mencionando que la premisa de su gestión es un fuerte trabajo con sentido social y equilibrio fiscal no entra en mi corazón algo distinto, si no se gobierna para la gente, pero especialmente para los que menos tienen. Ese es el sentido que le hemos querido dar al análisis de lo que hicimos y de lo que se viene, ponderando que el trabajo a futuro, en conjunto y solidario. Puso énfasis que esto lo puede lograr porque cuenta con el gran apoyo del Gobierno Provincial más allá de las vicisitudes que nos tocan vivir a los jujeños y argentinos, acá en San Pedro tengo muchas esperanzas, concluyó Bravo.