El Patio de Emprendedores Sostenibles puso en valor el trabajo de las mujeres emprendedoras

Con motivo del Día de la Mujer, el Patio de Emprendedores Sostenibles dedicó una jornada especial de comercialización en su tradicional emplazamiento en corazón del Parque San Martín, junto a las emprendedoras que integran la institución.

Al respecto, la directora general de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, destacó que la presencia de la mujer dentro del Club supera las tres cuartas partes de los miembros, “ya desde los inicios la mayoría son mujeres y hoy las emprendedoras son el 85% de los miembros de este Club de Emprendedores”, y que por tal motivo, como todos los años, la institución conmemora el Día de la Mujer “junto a las mujeres luchadoras y emprendedoras que trabajan por el bien de sus familias al mejorar las economías de sus hogares; nosotros consideramos que son mujeres que luchan, que dignifican el trabajo genuino y que pueden liderar en la comunidad y pensamos que el festejo del 8M es potenciar a las mujeres”.

Por otro lado, la funcionaria extendió una invitación a los interesados en sumarse a la experiencia, “tanto aquellos que tengan una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, o incluso aquellos que creen que no son emprendedores pero son comerciantes, están invitados a sumarse al Club de Emprendedores; estamos todos los días en el Parque San Martín, sobre Avenida España al 1500, todas las mañanas de 8 a 13 y de 15 a 20 hs.”, y enfatizó, “aquí les brindaremos todas las herramientas posibles para que un negocio escale”.

Pamela Penisoto, una de las emprendedoras miembro del Club desde los inicios, comentó su vivencia, “soy parte del equipo de Mil Hojas, un emprendimiento que este 2026 cumple 11 años en el que generamos papelería de diseño y somos pioneras en la provincia en la fabricación de cuadernos, agendas y artículos escolares; nació como un emprendimiento familiar, somos dos generaciones -mi mamá, mi hermano y yo- que integramos el Club de Emprendedores desde su comienzo y aqui formamos comunidad con un montón de mujeres a quienes felicito en este día porque no es fácil sostener un emprendimiento; casi todas las que estamos acá producimos lo que hacemos, desde pensar la idea: qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y dónde vamos a conseguir los insumos y las maquinarias para producir lo que hacemos; una vez con el producto terminado hay que ver el tema del marketing y comercialización”.

En este sentido, profundizó, “el Patio nos dio una gran ayuda en todos estos años, a través de concursos y perspectivas distintas agiornadas a la realidad que vivimos actualmente”, y resumió, “nuestra idea siempre fue formar una marca y hoy Mil Hojas es una marca reconocida ya que proveemos a muchas empresas del medio y tenemos puntos de venta en Capital y el Interior, y eso nos pone muy contentos y estamos agradecidos con el Patio, con la Muni, y también con el Ministerio de Producción; lo importante es generar una marca que tenga un impacto en la provincia; ayudarnos entre los jujeños también es fundamental”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/TUQuRhTpg-g