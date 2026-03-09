GIRHAP. Avanza la gestión integral de recursos humanos estatales en Jujuy

Sigue implementándose el subsistema de Gestión Integral de Recursos Humanos de la Administración Pública.

La Dirección Provincial de Personal continúa trabajando en la implementación del subsistema de Gestión Integral de Recursos Humanos de la Administración Pública (GIRHAP).

Se trata de una nueva herramienta para la informatización y agilización de todos los trámites relacionados al personal estatal, que también incluye la reducción progresiva de elementos físicos como el papel.

En este marco, María Fernanda Vázquez, responsable del Departamento Técnico de la Dirección Provincial de Personal, precisó: “Estamos avanzando en el primer proceso del pase a planta permanente del personal de los diferentes ministerios, conforme a las disposiciones del Decreto N° 3030. La idea es coordinar con los organismos que intervienen en proseguir con otros trámites, como la renovación de contrato para el periodo 2026, recategorizaciones y demás gestiones”.

Asimismo, la profesional agregó: “Desde 2024 se puso en ejecución el Legajo Único Electrónico, espacio donde se gestionan todos los trámites afines. Hay que tener en cuenta que el GIRHAP se nutre de este Legajo, por lo tanto es importante que los agentes tengan sus datos actualizados, con la correspondiente carga de documentación”.

Por medio de estas acciones se busca gestionar de manera más eficiente la información del personal y otros trámites. Paralelamente, se facilita la supervisión y el control de los datos, mejorando la transparencia en la gestión pública.