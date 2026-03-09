Turismo . «Enamorada de Jujuy», Nicole Neumann recorrió la provincia y compartió la belleza del Norte en sus redes

Entre el 6 y el 8 de marzo, la reconocida figura recorrió distintos puntos estratégicos de Jujuy.

Los paisajes de Jujuy volvieron a ser el centro de atención nacional tras la visita de la modelo y conductora Nicole Neumann. Entre el 6 y el 8 de marzo, la reconocida figura recorrió distintos puntos estratégicos de la provincia mostrando la diversidad turística jujeña a audiencias masivas.

Durante su estadía, Nicole compartió diversas postales en sus plataformas digitales, declarándose «enamorada» de los colores y la paz del paisaje jujeño. Estas publicaciones generaron un impacto inmediato entre sus seguidores, posicionando a la provincia como uno de los destinos favoritos de las celebridades y destacando la calidez de su gente y sus escenarios naturales.

Con este tipo de iniciativas, Jujuy logra una visibilidad federal única, utilizando el alcance de figuras públicas para invitar a viajeros de todo el país a descubrir las experiencias y paisajes que ofrece la provincia.