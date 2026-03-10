Concierto gratuito en “Las Lavanderas” en el marco del Día Internacional de la Mujer

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, invita a toda la comunidad a participar del concierto “Resuenan, canciones por un Jujuy libre de violencias de género”, una propuesta artística que busca promover derechos y generar conciencia a través de la música.

La actividad se desarrollará el sábado 14 de marzo, desde las 18 horas, en el Anfiteatro Las Lavanderas, con entrada libre y gratuita. El concierto forma parte del Ciclo Mujeres Protagonistas y reunirá a compositoras y agrupaciones locales que interpretarán canciones con mensajes vinculados a la igualdad y la erradicación de las violencias de género.

Al respecto, la jefa del Departamento de Promoción de Derechos, Verónica Aramayo, expresó que, “en el marco del 8M, vamos a realizar el concierto ‘Resuenan’, Canciones por un Jujuy libre de violencia, un proyecto que hemos llevado adelante durante todo el 2025, con la elaboración de un concurso, para luego la construcción de este cancionero que es una creación colectiva”.

En ese sentido, agregó, “vamos a estar realizando esta propuesta artística que tiene como fin promover derechos y prevenir violencias. Quien está a cargo de la coordinación del proyecto es la licenciada Eugenia Mur”.

Por su parte, la responsable del proyecto, Eugenia Mur, detalló, “esta presentación va a ser el sábado 14 de marzo, a partir de las 18hs, en el anfiteatro Las Lavanderas, en el Parque Xibi Xibi. Va a ser un concierto totalmente libre y gratuito para toda la comunidad, para todas las familias y niños, niñas que quieran venir a escuchar estas nueve canciones que forman parte del libro cancionero ‘Resuenan’, que son canciones de compositoras y agrupaciones creadoras de Jujuy, y en su mensaje tratan temáticas y problemáticas de género, y proponen un Jujuy libre de violencias de género”.

Asimismo, destacó el valor simbólico del encuentro, “en este mes de tantas reivindicaciones, nos pareció un encuentro muy especial y maravilloso, un concierto muy sensible, donde ellas van a poder compartirnos a través de sus voces todas las historias que forman parte de estas canciones, y que en este mes son importantes de visibilizar y de juntarnos a reflexionar a través de ellas”.

Finalmente, Mur subrayó el trabajo conjunto que hizo posible la iniciativa, “este proyecto y este concierto es una articulación interinstitucional, en el cual participó la Universidad Nacional de Jujuy, la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad y la Secretaría de Cultura de la Provincia. Por lo tanto, en esa articulación nos vamos a encontrar también, junto con el municipio y el Departamento de Promoción de Derechos, en el concierto Resuenan”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/4tmEjTqR6gc