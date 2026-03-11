Accesibilidad. Carnet sanitario en Jujuy: el turno se solicita llamando al call center de Salud

Para cumplir con el chequeo se debe llamar al 0800 – 777 – 7711 de lunes a viernes de 13 a 19 horas. En la capital jujeña, también se cuenta con la opción desde Tu Jujuy.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población que el Carnet Sanitario es el chequeo anual y documento oficial requerido en el ámbito académico y laboral de la provincia en los sectores público y privado, fundamental para la detección temprana de factores de riesgo y/o diferentes patologías y para el seguimiento y tratamiento adecuados.

El chequeo incluye pruebas de laboratorio con examen por enfermedades de transmisión sexual, glucemia para detección de enfermedades metabólicas como la diabetes, PSA o test de detección de cáncer de próstata a hombres mayores de 50 años, chagas sin antecedentes y por primera vez, VIH siempre que la persona preste consentimiento, Papanicolaou, examen clínico y audiometría en el caso del carnet especial que se solicita a choferes, docentes y estudiantes de profesorados.

Este procedimiento es el único a través del cual se obtiene el carnet sanitario, actuando la cartera sanitaria ante la detección de cualquier maniobra de falsificación de este instrumento, delito penado por la Ley 2810/70.

Transcurrido el plazo de 72 horas, cada persona debe acceder al enlace https://salud.jujuy.gob.ar/ haciendo click en el botón “Carnet Sanitario. Verificación e impresión”. Allí deberá ingresar DNI y número de código que figura el comprobante entregado tras el chequeo y podrá descargar su Carnet Sanitario digital para reenviar o imprimir.