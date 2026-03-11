Cultura. Capillas Musicales 2026: nuevas fechas del ciclo que recorre capillas y templos de Jujuy

La propuesta acerca conciertos a capillas y parroquias de distintas localidades.
La Secretaría de Cultura de Jujuy anunció nuevas presentaciones del ciclo Capillas Musicales 2026, una propuesta que acerca conciertos a capillas y parroquias de distintas localidades, poniendo en valor estos espacios patrimoniales como escenarios culturales vivos.
El ciclo comenzó el 8 de enero en la Capilla Nuestra Señora de la Candelaria de Maimará y continuará durante las próximas semanas con una serie de conciertos abiertos al público en diferentes puntos del territorio provincial.
Capilla Epifanía del Señor – Villa Jardín de Reyes
Presentación: Miguel Vilca y Dúo Zigarán Mercado
Iglesia San José – Perico
Presentación: Grupo Apapacho
Santuario Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya – Río Blanco, Palpalá
Presentación: Conjunto de Cuerdas Jujuy
Iglesia San Pedro de Río Negro – San Pedro de Jujuy
Presentación: Miguel Vilca junto a Luis Escalera
Catedral Nuestra Señora de la Candelaria – Humahuaca
Presentación: Clarté Ensamble
Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.
El ciclo Capillas Musicales, lanzado en 2025 por la Secretaría de Cultura, busca promover la música en espacios patrimoniales y fortalecer el vínculo entre artistas, comunidades y patrimonio cultural. Durante su primera edición se realizaron más de 40 conciertos en distintas localidades de la provincia.
