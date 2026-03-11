Primera reunión de la comisión de Ambiente

Presidida por el concejal, Arq. Ramiro Tejeda, la comisión de Ambiente del Concejo Deliberante de San Salvador, concretó esta mañana la primera reunión de trabajo del presente período legislativo. En la oportunidad, se trataron proyectos reservados de concejales salientes, como así también proyectos recibidos del Concejo Deliberante Estudiantil.

En ese sentido, el concejal Ramiro Tejeda, manifestó: “La primera reunión del año y la primera que me toca presidir, así que debutando en lo que es la función de la comisión de Ambiente, un tema que me interesa mucho y que vengo trabajando desde el lugar que ocupaba antes, que era la Secretaria de Planificación, y entiendo que ahora es importante poder mantener y sostener esa agenda desde el Concejo Deliberante”.

“La verdad que hemos visto algunos expedientes reservados que fueron propiciados anteriormente por otros concejales. Hay uno muy interesante que tiene que ver con el arbolado urbano, un tema que nos preocupa y que surgió -ni más y menos- del Concejo Deliberante Estudiantil´, acotó el edil radical.

Además, Tejeda destacó que desde la comisión, ´hemos trabajado en el proyecto para poder hacerlo posible, en colaboración con el Ejecutivo municipal y el establecimiento educativo. A partir de ahí, darle visibilidad a algo que en las ciudades en general se está usando, no solo para mitigar las islas de calor, sino también para todo lo que son los desagües fluviales, generando más superficie absorbente”.

Por último, remarcó: “Que la ciudad pueda ir generando junto a los vecinos pequeñas mitigaciones a lo que son las inundaciones, a través de plantar árboles nativos en la vía pública, generando espacios que tanto sirven para la ciudad´, concluyó.