Quebrada. Función gratuita del documental «La zorra y la Pampa» en Volcán por el Día del Ferroviario

La función gratuita se realizará el jueves 12 a las 19 horas en la estación de trenes de Volcán.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través del Festival Internacional de Cine de las Alturas y el Cine Móvil, realizará una proyección al aire libre gratuita del largometraje documental “La zorra y la Pampa”, en el marco de la conmemoración del Día del Ferroviario y del Transporte en Argentina.

La película, dirigida por Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez, narra la historia de un dúo de cineastas que construye una zorra ferroviaria para emprender un viaje por la pampa húmeda argentina, una región donde el tren de pasajeros ha dejado de funcionar. A lo largo del recorrido, junto a los habitantes de distintos pueblos, intentan llevar el vehículo hasta su destino final: Espora, localidad donde se celebra la tradicional “Fiesta de la Zorra”.

La actividad forma parte de una serie de proyecciones impulsadas a nivel nacional (más de 30) en el marco de esta conmemoración y propone generar un espacio de encuentro cultural abierto a la comunidad. La función invita a compartir una experiencia cinematográfica vinculada a la historia y la identidad ferroviaria del país.

Asimismo, la iniciativa cobra un significado particular para la provincia de Jujuy, donde el desarrollo de nuevas propuestas como el Tren Solar de la Quebrada volvió a poner en valor las líneas ferroviarias activas y su importancia para la integración, el turismo y el desarrollo regional.