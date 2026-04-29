Multitudinaria jornada por el Día del Animal en el Multiespacio de barrio General Arias

Con una amplia convocatoria de vecinos y vecinas, la Municipalidad llevó adelante una jornada especial por el Día del Animal en el Multiespacio del barrio General Arias, donde familias enteras se acercaron junto a sus mascotas para disfrutar de una propuesta integral de concientización, servicios y recreación.

Durante el encuentro, organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano, distintas áreas montaron stands informativos y de atención, brindando servicios vinculados al cuidado animal y promoviendo la tenencia responsable. Además, se realizaron actividades destinadas a todas las edades, en un ambiente de participación y compromiso comunitario.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó el trabajo articulado de las áreas municipales y la respuesta de la comunidad, “la Dirección de Zoonosis hace un trabajo exhaustivo durante todo el año, y, en este caso, en el día de hoy, un encuentro muy positivo, donde todas las direcciones de la Secretaría de Desarrollo Humaano han preparado stands para poder acompañar este gran día, en el que los vecinos se acercan y comparten con sus mascotas, a su vez, que se llevan también todos los servicios que brinda la dirección de Zoonosis”.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer el compromiso social en torno al cuidado de los animales, “nosotros, desde el ámbito de De

sarrollo Humano, por supuesto, muy contentos por la convocatoria, sobre todo, porque se ve que cada uno de los equipos también participan con sentido compromiso para poder brindarse a lo que llamamos este concepto de Tenencia Responsable de Mascotas, No al Maltrato Animal, es algo que está muy instaurado en la comunidad y se ha visto en la jornada de hoy”.

Por su parte, la directora de Zoonosis, Jimena Sáez, subrayó el carácter integral de la jornada, “nos encontramos conmemorando y agasajando nuestras mascotas, promoviendo la tenencia responsable, haciendo participar a niños, adultos para pasar un lindo día. Estamos hasta las dos de la tarde y desde la Dirección de Zoonosis estamos brindando castraciones, ecografías, todo lo que hace a la Tenencia Responsable, se encuentra el Juzgado Contravencional, informando el código contravencional, qué se considera maltrato animal y seguridad pública, qué hacer ante una denuncia de mordedura, etc.”.

La actividad permitió no solo celebrar a los animales de compañía, sino también reforzar la educación y el acceso a servicios fundamentales, consolidando una política pública que busca mejorar la calidad de vida de las mascotas y fortalecer el vínculo responsable con sus dueños.

Nota audiovisual: https://youtu.be/04GyynQvV2o