Encuentro. El ministro de Hacienda recibió al intendente de Palma Sola

En el marco de las reuniones que se realizan junto a intendentes y comisionados del interior, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió al intendente de Palma Sola, Francisco Baquera.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió al intendente de Palma Sola, Francisco Baquera, en el marco de las reuniones que se realizan junto a intendentes y comisionados del interior.

El jefe comunal se mostró conforme con el encuentro, oportunidad en la que se plantearon distintos temas de interés y valor para su comunidad. Por otro lado, destacó la grata presencia del gobernador Carlos Sadir en el marco de las fiestas patronales de la localidad.

Tras el encuentro, el intendente señaló: “En primer lugar, recordamos la visita del gobernador en Palma Sola, quien además de compartir este marco festivo, hizo un recorrido por las obras que se encuentran en plena ejecución y otras próximas a finalizar. También visitó la Escuela Primaria N° 138, donde se prevé la ampliación del edificio, refacción de aulas, construcción de un polideportivo techado, entre otras modificaciones”.

Asimismo, agregó: “tratamos otro de los temas prioritarios para nuestra zona, el departamento Santa Bárbara, que es avanzar con la compra de equipamientos para los municipios. El año pasado estuvimos recibiendo los tanques atmosféricos, donde en nuestro caso se trabaja con una programación fija. Así, todos los lunes, tanto en horas de la mañana como por la tarde, el tanque atmosférico móvil realiza el servicio correspondiente. Otro punto vital es el alumbrado público, motivo por el que he planteado nuevamente esta necesidad al ministro, haciendo hincapié en la importancia de contar con iluminación y sobre todo seguridad”.

Desde Hacienda se continúa brindando apoyo a iniciativas de los diferentes sectores sociales, promoviendo oportunidades de crecimiento para las localidades y sus habitantes.