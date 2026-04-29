Turismo . Industria y Turismo 4.0 reunió en Jujuy a referentes para debatir innovación e inteligencia artificial

La jornada convocó a empresarios y especialistas para debatir sobre turismo e industria, fortaleciendo la competitividad del sector privado.

Con una agenda enfocada en innovación, financiamiento y tecnología aplicada a los sectores productivos, se realizó Industria y Turismo 4.0 reuniendo a empresarios, profesionales y referentes del turismo, la industria y la minería.

Durante la jornada se presentaron líneas de financiamiento a través del CFI y Banco Macro, experiencias empresariales vinculadas al crecimiento productivo y aplicaciones de inteligencia artificial orientadas a mejorar procesos y servicios.

Uno de los ejes centrales fue el uso de inteligencia artificial aplicada al turismo y la industria, donde se plantearon usos prácticos para optimizar gestión, ampliar oferta y generar competitividad.

La jornada reunió a sectores productivos y turísticos en torno a innovación, financiamiento y nuevas herramientas para el desarrollo.

La coordinadora de Turismo de la Provincia, Jorgelina Duhart, destacó que la jornada aportó herramientas concretas para fortalecer al sector privado.

Señaló que el encuentro permitió presentar financiamiento, casos de éxito e innovaciones aplicadas al turismo, y remarcó que estas iniciativas “brindan muchas herramientas para que el sector privado pueda ser más competitivo y ampliar su oferta de servicio”.

Ese enfoque atravesó buena parte de la jornada: pensar la innovación no como tendencia abstracta sino como recurso para mejorar productividad, servicios y toma de decisiones.

El cronograma incluyó además un espacio de networking para promover vínculos entre actores públicos y privados y generar articulaciones entre distintos sectores.

Desde la organización destacaron que el encuentro permitió abrir una discusión sobre transformación digital y desarrollo productivo con eje en herramientas concretas para empresas y emprendedores.

Más que un seminario técnico, la propuesta dejó planteada una agenda sobre cómo innovación, financiamiento e inteligencia artificial empiezan a ocupar un lugar central en la competitividad regional.