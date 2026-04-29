Deportes. Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional con grandes expectativas

El equipo jujeño iniciará su participación en la primera fecha de la Liga Nacional de Básquet Adaptado este 1 y 2 de mayo. El entrenador destacó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy.

El entrenador de Jujuy Básquet Adaptado, Gustavo Lemos, informó que el equipo debutará este 1 y 2 de mayo en la primera fecha de la Liga Nacional de Básquet Adaptado, en el marco de una nueva temporada que lo encuentra nuevamente compitiendo en la máxima categoría.

En ese sentido, Lemos destacó que el conjunto jujeño compartirá zona con equipos de gran nivel como Crigal de Río Gallegos, Cripal de Río Negro y Cilsa de Santa Fe, lo que anticipa una competencia exigente desde el inicio. Asimismo, expresó la expectativa del plantel de cara al comienzo del certamen: “Estamos muy ansiosos por el debut de este año”.

El equipo transita su cuarto año de participación a nivel nacional y su segundo en la primera división, consolidando un proceso de crecimiento sostenido. Cabe recordar que Jujuy Básquet Adaptado inició su camino en 2023 en la tercera categoría, logrando ascender en 2024 a la segunda división y alcanzando en 2025 su debut en la máxima categoría del básquet adaptado argentino.

En relación a este recorrido, el entrenador subrayó que el plantel se encuentra hoy más afianzado en la categoría. Además, puso en valor el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, al señalar que “sería imposible llevar adelante este proyecto deportivo sin su apoyo”, destacando el impacto inclusivo de la iniciativa, destinada a personas con discapacidad.

Finalmente, Lemos remarcó el orgullo de representar a Jujuy a nivel nacional, siendo el único equipo del NOA en competir en la primera división del básquet adaptado. También invitó a la comunidad a acompañar al equipo a través de sus redes sociales, donde se transmitirán los partidos, y a brindar su apoyo a los jugadores en este nuevo desafío deportivo.