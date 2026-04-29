Agenda semanal . Talleres, muestras y encuentros en los centros culturales de Jujuy

Del 30 de abril al 6 de mayo, los centros culturales de Jujuy ofrecen talleres de cerámica, teatro, quechua, muestras de arte y presentaciones literarias.

La agenda cultural del 30 de abril al 6 de mayo incluye talleres de cerámica, teatro, quechua, collage y artes plásticas, muestras de arte vigentes y presentaciones literarias, con propuestas gratuitas en espacios y centros culturales abiertos a toda la comunidad.

Del 30 de abril al 6 de mayo, los centros culturales de Jujuy ofrecen talleres de cerámica, teatro, quechua, muestras de arte y presentaciones literarias.

La semana tiene su mayor concentración de actividades en el C.A.J.A. – Centro de Arte Joven Andino, ubicado en Alvear 534 de San Salvador de Jujuy, donde continúa hasta el 11 de mayo la muestra colectiva «T’IKRAY», de entrada libre y gratuita, de 8 a 20 horas.

El jueves 30 de abril, en el marco de la muestra, se realiza el Laboratorio de Collage con merienda incluida, a cargo de Aylen Valeriano y Kevin Armella, de 17:30 a 20:30 horas, sin costo. El mismo día habrá Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos a cargo de Damian Zanin, y Taller de Dirección Creativa Musical a cargo de Favio Barbieri, ambos de 19 a 21 horas y con arancel.

El martes 5 de mayo el CAJA retoma con la versión desayuno del Laboratorio de Collage, también gratuita, de 10:30 a 13 horas, y Taller de Teatro por la noche. El miércoles 6 se suma el Taller «Crecemos Pintando» a cargo de Nayla Ramírez y, a las 19 horas, la presentación del libro de Daniela Urgel, de entrada libre.

En Culturarte, en San Martín esquina Sarmiento, se puede visitar hasta el 3 de mayo la muestra «Personajes» de Miguel Vaca, libre y gratuita, de 8 a 20 horas. Las solicitudes de visitas guiadas para grupos y escuelas se reciben en [email protected].

El Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, en Lamadrid esquina Güemes, exhibe hasta el 4 de mayo «Tejido y Territorio» de Eulalia Villafañe, con entrada libre. El jueves 30 de abril ofrece el taller de cerámica «Manos que crean» a cargo de la artesana Flora Párraga, de 16 a 18 horas, con arancel — consultas al 388 4888145. El museo recibe visitas de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 21 horas.

En la Casa de las Letras, en Canónigo Gorriti 295, la semana incluye el Taller de Quechua coordinado por Kusi Killa el jueves 30 de 16 a 18 horas, con arancel, y el Taller de Lectura de Matilde Almada, gratuito, tanto el jueves 30 como el martes 5 de 18 a 20 horas. El miércoles 6 se reúne el Grupo Artístico Literario Jujeños Autores. Puede visitarse además, hasta junio, la muestra «Paisajes de la Colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy», de entrada libre y gratuita, de 8 a 20 horas.