Propuestas provinciales . Cultura en siete días: agenda de actividades en Jujuy del 30 de abril al 6 de mayo

Festividades patronales, conciertos, ferias y presentaciones literarias integran una nueva agenda cultural con propuestas en toda la provincia.

Con actividades en distintas localidades, la agenda cultural de Jujuy propone del 30 de abril al 6 de mayo una programación diversa que reúne festividades patronales, música en vivo, literatura y encuentros comunitarios.

Música, tradiciones y celebraciones forman parte de la agenda cultural jujeña de esta semana.

Jueves 30 de abril

La Capilla del Colegio Santa Bárbara será escenario de una nueva edición de Capillas Musicales, con la participación de la guitarrista Marisa Sordo (EE.UU.), el Cuarteto de Guitarras Terruño y estudiantes de la Escuela Superior de Música (ISA). La cita será en General Lamadrid 216, desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Viernes 1 de mayo

Palpalá vivirá una jornada a pura música en el Estadio Fabrizzi con Tapari, Willy Campero, Karicia y otros referentes de la cumbia nacional, desde las 16 horas.

En Palma Sola, las fiestas patronales en honor a San José Obrero incluirán actividades protocolares, celebraciones religiosas, feria y una Feria de Trueque y Cambalache con intercambio de productos, artesanías y saberes ancestrales.

En La Mendieta-El Sauzal también habrá festejos patronales con Patio Criollo, mientras que en San Salvador de Jujuy el Complejo Sandoval será sede, desde las 22 horas, de un gran festival bailable con Los Herrera y Dalila.

Sábado 2 de mayo

La programación continuará con una clase abierta de yoga en el Cabildo, a las 17 horas. Más tarde, por la noche, Capillas Musicales llegará a la Basílica San Francisco con la presentación del maestro Dante Andreo, desde las 21 horas.

Domingo 3 de mayo

Uquía celebrará su fiesta patronal con actividades religiosas, desfile escolar e institucional y un festival en homenaje a la Santa Cruz.

En Tres Cruces, el aniversario del pueblo reunirá ceremonia, ascenso al cerro, almuerzo comunitario y festival popular desde las 10 horas. En la capital jujeña, el Teatro Mitre presentará, a las 19 horas, el Concierto de Aranjuez interpretado por Eduardo Isaac.

Miércoles 6 de mayo

Tumbaya será escenario de la celebración por el regreso de la Virgen de Copacabana de Punta Corral a su santuario, con misa desde las 6 horas.

Ese mismo día, en San Salvador de Jujuy, habrá propuestas literarias y artes visuales con la presentación del libro Debajo de mis pies, de Daniela Urgel, a las 19 horas, seguida por la inauguración de la muestra Yo soy Eloy, de Emanuel Coria, a las 19.30 horas.

La nueva edición de Cultura en siete días vuelve a mostrar la amplitud de la agenda cultural provincial, con propuestas que van de grandes escenarios urbanos a celebraciones profundamente arraigadas en las comunidades del interior.

Entre festividades patronales, conciertos y encuentros comunitarios, la programación reafirma a la cultura como una expresión viva del territorio y una invitación abierta a recorrer Jujuy desde sus múltiples manifestaciones.