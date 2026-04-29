Educación. Acreditación de haberes de abril

El Ministerio de Educación informa que este jueves 30 de abril se acreditarán los haberes correspondientes al mes de abril para el personal docente de la provincia.

Asimismo, se comunica que, en casos excepcionales, docentes que se encuentran en proceso de incorporación o revistan carácter provisional, y cuyos trámites administrativos no hayan sido completados al momento de la liquidación, podrían no ver reflejada la acreditación en esta instancia.

Se recomienda a los docentes informarse sobre su situación administrativa y realizar las consultas correspondientes en los establecimientos educativos donde prestan servicio, a fin de verificar el estado de sus trámites y, en caso de corresponder, avanzar en su regularización.