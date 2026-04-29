Minería. Litio: Jujuy, Salta y Catamarca consolidan un bloque regional para atraer inversiones

Una nueva sesión de la Mesa del Litio tuvo como eje central la coordinación de políticas públicas, la industrialización y el desarrollo sustentable del mineral en el NOA.

En un encuentro clave para el futuro energético de la región, los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca encabezaron una nueva sesión de la Mesa del Litio, presidida por el gobernador Carlos Sadir, junto a representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El evento tuvo como eje central la coordinación de políticas públicas, la industrialización y el desarrollo sustentable del mineral en el NOA.

La jornada culminó con un paso institucional decisivo: la oficialización de la creación del Comité Regional de la Región Minera del Litio. Este organismo buscará armonizar los esquemas tributarios y no tributarios de la industria, además de trazar una «hoja de ruta» para fortalecer la gobernanza regional.

El gobernador de Jujuy y presidente pro tempore de la Mesa, Carlos Sadir, destacó el crecimiento exponencial del sector, impulsado por la demanda global de minerales críticos para la transición energética.

«El mundo posa sus ojos en el ‘Triángulo del Litio’. Necesitamos que provincias, Nación y proveedores trabajemos en infraestructura y licencia social para que el sector crezca y beneficie a nuestra gente», afirmó Sadir.

Por su parte, Gustavo Sáenz, el mandatario salteño, enfatizó la necesidad de dotar al país de previsibilidad para atraer capitales extranjeros. El mandatario advirtió sobre la «pendularidad» política de Argentina y la importancia de establecer reglas de juego claras.

«Debemos tener políticas de Estado inamovibles para ser un país serio. Buscamos el ‘justo medio’ para generar la seguridad jurídica que los inversores exigen», expuso.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, puso el foco en la competitividad y el financiamiento. Subrayó el rol del CFI y de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID para cubrir el déficit de infraestructura.

Jalil también mencionó el impacto positivo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), señalando que ha funcionado como un acelerador para proyectos que buscan beneficios impositivos y estabilidad a largo plazo.

El encuentro, realizado en el Hotel Altos de la Viña, contó con una amplia representación de organismos técnicos y financieros:

• Organismos Internacionales: Banco Mundial, BID, CEPAL e IGF (Foro Intergubernamental para la Minería).

• Entidades Nacionales y Provinciales: Secretaría de Minería de la Nación, CFI, JEMSE (Jujuy), REMSa (Salta) y CAMYEN (Catamarca).

El objetivo final de estas mesas de diálogo es garantizar que el debate sectorial cuente con soporte técnico y científico, permitiendo que el desarrollo del litio no solo sea una oportunidad económica, sino una política de Estado con solvencia institucional.