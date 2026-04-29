Desarrollo Integral. Desarrollo Humano profundiza el abordaje territorial con una jornada integral en San Francisco

Jornada territorial integró capacitación, asesoramiento y servicios, fortaleciendo el acceso a derechos y oportunidades para el desarrollo local inclusivo.

El Ministerio de Desarrollo Humano encabezó una jornada integral de abordaje territorial en San Francisco, donde vecinos y vecinas accedieron a herramientas estratégicas orientadas al fortalecimiento económico y al bienestar social. La actividad se desarrolló en el Tinglado Municipal, que operó como un nodo de gestión directa para acercar programas, herramientas y acciones de sensibilización en materia de derechos a toda la comunidad.

Durante el operativo, el equipo ministerial intervino de manera coordinada a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico, la Coordinación de Promoción de Derechos de Personas Mayores, la Coordinación de Calidad de Vida y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, garantizando una implementación eficiente, articulada y con anclaje territorial de las políticas públicas.

Uno de los ejes centrales fue la capacitación en armado de emprendimientos y acceso a líneas de financiamiento a cargo de la Dirección de Fortalecimiento Económico. Los participantes recibieron formación orientada a transformar ideas en proyectos sostenibles, incorporando herramientas clave como el diseño de propuestas de valor, el análisis de costos y la planificación estratégica de negocios.

En paralelo, se desarrolló una jornada informativa y de asesoramiento sobre los servicios y programas que brinda la Dirección de Personas Mayores. En este marco, se articuló con el área de salud para relevar información sobre el estado general de las personas mayores de la localidad y zonas aledañas.

Por otra parte, desde la Coordinación de Calidad de Vida se llevaron adelante reuniones de trabajo orientadas a la próxima apertura del Centro Deportivo Social y Cultural para personas con discapacidad. Este espacio está proyectado como un dispositivo de inclusión que promoverá la igualdad de oportunidades a través de actividades deportivas y recreativas, favoreciendo la integración y la participación activa en la comunidad.

A su vez, la Oficina Móvil para personas con discapacidad brindó asesoramiento técnico en trámites y gestiones administrativas, facilitando el acceso a programas de asistencia sin necesidad de traslado a la capital, lo que permite optimizar tiempos de respuesta y mejorar la accesibilidad a los servicios estatales.

Esta jornada se enmarca en el cronograma de despliegue territorial que la cartera ministerial viene ejecutando en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión descentralizado y garantizar el acceso equitativo a herramientas estatales en todo el territorio jujeño.