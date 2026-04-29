Promocion nacional. Jujuy impulsa su promoción turística en el 75° Workshop de ARAV en Rosario

La provincia participa del principal encuentro comercial del sector en la región, fortaleciendo vínculos estratégicos y posicionando su oferta turística.

Continua la promoción turística de Jujuy en el 75° Workshop Turístico de ARAV, en Rosario, uno de los espacios de negocios más importantes para el sector, donde destinos, operadores y agencias de viajes proyectan nuevas oportunidades.

Con la representación de Santiago García, coordinador del Ente de Promoción Turística de Jujuy, la provincia llegó al encuentro para seguir posicionando su oferta en un ámbito clave para la comercialización turística.

La presencia jujeña despertó interés entre operadores y agentes de viajes, con un flujo sostenido de consultas e intercambios sobre experiencias, circuitos y propuestas del destino, en una jornada marcada por el contacto directo con actores estratégicos del mercado.

La provincia participa del principal encuentro comercial del sector en la región, fortaleciendo vínculos estratégicos y posicionando su oferta turística.

Más que una vidriera promocional, el workshop funciona como una usina de vínculos y oportunidades. En ese marco, la participación de Jujuy apunta a consolidar presencia en canales de venta, fortalecer relaciones con el sector privado y ampliar posibilidades de crecimiento para el destino en mercados prioritarios.

“Participar de este tipo de encuentros es salir a disputar mercado. Acá se generan contactos, se abren posibilidades de comercialización y se posiciona a Jujuy frente a actores clave del sector. La respuesta que estamos viendo confirma que el destino despierta interés y tiene mucho potencial”, expresó García.

Con más de 100 expositores y alrededor de mil profesionales convocados, el encuentro organizado por la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes se consolidó como una referencia para la industria turística regional, donde se ponen en juego tendencias, alianzas y nuevas estrategias comerciales.

La participación de Jujuy en este tipo de escenarios refuerza una línea de trabajo que entiende a la promoción no sólo como difusión, sino como construcción de oportunidades concretas para el desarrollo turístico.